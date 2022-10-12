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ЗСУ просуваються вперед, окупанти будують лінію оборони - Гайдай про ситуацію на Луганщині

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ЗСУ просуваються вперед, окупанти будують лінію оборони - Гайдай про ситуацію на Луганщині

Фото: Associated Press

Окупанти також мінують "першу ділянку лінії фронту".

Збройні сили України потроху просуваються в Луганській області вперед. Натомість російські окупанти стрімко будують багатошарову лінію оборони.

Про це повідомив голова Луганщини Сергій Гайдай під час телемарафону.

Він наголосив, що перспективи і плани контрнаступу є. Втім, "поки їх відкривати не будуть". 

"Військові роблять свою справу чітко, за планом. Знаєте, український план і російський план зовсім різні речі. В росіян план - це те, що вийшло випадково. ЗСУ реально досягають своєї мети. Звльнено на сьогодні сім населених пунктів. Далі потроху просуваємося. Але про подальші дії говорити не будемо", - наголосив Гайдай.

За його словами, росіяни будують захисні споруди у різних містах окупованої області, а також мінують "першу ділянку лінії фронту". Йдеться не лише про мости і дороги, а про адмінбудівлі.

Деокупація Луганської області

 Збройні сили України продовжують звільняти від окупантів населені пункти в Луганській області. Офіційно відомо про звільнення семи населених пунктів у регіоні. Йдеться про села у Сватівському районі. 

Тим часом росіяни намагаються хоч якось уповільнити наступ ЗСУ. Окупанти готуються відступати, а тому продовжують мінувати території. Росіяни готуються оборонятись у Кремінній та Сватовому. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
4475
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