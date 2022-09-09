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ЗСУ протягом наступних 72 годин, ймовірно, звільнять Куп'янськ - ISW

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ЗСУ протягом наступних 72 годин, ймовірно, звільнять Куп'янськ - ISW

Міністерству оборони Росії важко реагувати на несподівані українські операції, оскільки його інформаційна стратегія ґрунтується на зображенні російського вторгнення в Україну як легкої та безпомилкової операції.

Українські захисники продовжують контрнаступ на Харківському напрямку, де звільнено вже 20 населених пунктів, та упродовж наступних 72 годин ЗСУ можуть звільнити ще й Куп'янськ, який є важливим логістичним вузлом окупантів.

Такі прогнози зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили в контрнаступі в Харківській області 8 вересня просунулися на 20 кілометрів від основного тилового вузла Росії в Куп’янську. Українські війська, ймовірно, захоплять Куп'янськ протягом наступних 72 годин, серйозно погіршивши, але не повністю розірвавши російські наземні лінії зв'язку з Ізюмом", - кажуть в ISW.

Варто зазначити, що 8 вересня стало відомо, що українські бійці звільнили від російських окупантів місто Балаклію Харківської області. Відповідне звернення воїнів до президента опублікував у соцмережах Володимир Зеленський, чим підтвердив інформацію про битву за Балаклію, про що в соцмережах та ЗМІ писали останні кілька днів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 198-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
32к
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