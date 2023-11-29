ЗСУ провели успішні операції та просунулися на одному із напрямків фронту - ISW

Ймовірно, ЗСУ досягли "невідомого успіху" на захід від Роботиного в напрямку Копані.

28 листопада українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися вперед.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики із посиланням на Генштаб України повідомляють, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Так український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що за останні кілька днів українські сили досягли невідомого успіху на захід від Роботиного в напрямку Копані (5 км на північний захід від Роботиного).

Тим часом російські "військкори" стверджують, що українські сили за підтримки важкої техніки та бронетехніки пішли в атаку на захід від Роботиного та поблизу Новопрокопівки. Як заявили у Міноборони Росії, що окупанти начебто відбили українську цю атаку. Інший російський "військкор" заявив, що російські війська нібито відбили українську бронетехнічну атаку поблизу Вербового (9 км на схід від Роботиного).

"28 листопада російські війська продовжили наземні наступи на заході Запорізької області, але не зробили жодних підтверджених наступів. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Новопрокопівки", - йдеться у повідомленні ISW.

Російський "військкор" підкреслив, що погана погода продовжує створювати проблеми як для російської, так і для української аеророзвідки.

Мапа бойових дій у Запорізькій області. ФОТО: ISW

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

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