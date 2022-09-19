ЗСУ проводять масовану підготовку до контрнаступальних дій: Жданов навів докази

Триває підготовка до дуже великого воєнного руху з боку Збройних сил України.

Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що ЗСУ проводять масовану підготовку до контрнаступальних дій. Про це свідчить знищення систем ППО ворога, командних штабів тощо.

Про це Жданов розповів та навів докази 19 вересня.

Експерт перерахував удари, завдані ракетними військами та артилерією по цілях противника. Тож лише за добу ЗСУ обстріляли понад 14 цілей противника. Зокрема, 6 командно-спостережних пунктів різного рівня, три опорні пункти оборони військ. До зони поразки потрапили об'єкти ППО, радіоелектронної боротьби, три склади з боєприпасами.

"Йде масована підготовка до наступальних дій. Нам треба буде застосовувати авіацію. Без знищення систем ППО противника застосувати авіацію в плані підтримки наших військ не буде можливим. Тому ми таку увагу приділяємо боєприпасам, системам військового управління та системам протиповітряної оборони російських військ. Я так розумію, що ми готуємося до дуже великого воєнного руху з боку Збройних сил України", - сказав Жданов.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили атаки окупантів, обстріляли опорні пункти росіян і знищили їхню техніку.

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