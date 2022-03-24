ЗСУ проводять успішні контратаки на околицях Києва - британська розвідка

Експерти вважають, що це не дозволяє російським оккупантам реорганізуватися і відновити наступ на столицю.

Збройні сили України проводять успішні контратаки на російські позиції на околицях Києва.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Експерти вважають, що це не дозволяє російським оккупантам реорганізуватися і відновити наступ на столицю

За словами розвідки, ЗСУ посилюють тиск на російські сили на північному сході від Києва. Росіяни на цьому напрямку вже стикаються зі значними проблемами з постачанням і бойовим духом.

Нагадаємо, що високопоставлений чиновник з Міністерства оборони США заявив, що російські війська були відкинуті на відстань приблизно 55 кілометрів на схід від столиці України упродовж минулої доби.

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