ЗСУ проводять успішні контратаки на околицях Києва - британська розвідка

Експерти вважають, що це не дозволяє російським оккупантам реорганізуватися і відновити наступ на столицю.
Збройні сили України проводять успішні контратаки на російські позиції на околицях Києва.
Про це повідомляє британська розвідка.
Експерти вважають, що це не дозволяє російським оккупантам реорганізуватися і відновити наступ на столицю
За словами розвідки, ЗСУ посилюють тиск на російські сили на північному сході від Києва. Росіяни на цьому напрямку вже стикаються зі значними проблемами з постачанням і бойовим духом.
Нагадаємо, що високопоставлений чиновник з Міністерства оборони США заявив, що російські війська були відкинуті на відстань приблизно 55 кілометрів на схід від столиці України упродовж минулої доби.
Читайте також: