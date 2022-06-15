ЗСУ проводять успішні контратаки на півдні України, окупанти мінують узбережжя річки Інгулець - ISW

Російські війська змушені приділити першочергову увагу своїй обороні на окупованому півдні.

Зокрема, приводом до цього стали нещодавні контратаки Збройних сил у південих регіонах країни. Йдеться про Херсонську область, а також біля Миклаєва.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що зараз окупанти країни-агресорки Росї мінують невстановлені місця на березі річки Інгулець. Ймовірно, відбувається це як відповідь на успішні дії ЗСУ в районі селища Давидів Брів, що північно-західніше Херсона, в напрямку Миколаєва та Кривого Рогу.

"Російські сили перекинули одну батарею ствольної артилерії та дві батареї реактивної артилерії в райони поблизу кордону Херсонської та Миколаївської областей. Російські сили продовжували обстріл Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей", - йдеться у повідомленні.

Воєнна обстановку в районі Херсона. Фото: ISW.

Як повідомляв радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, Збройні сили України просунулися ще на п'ять кілометрів від Таврійського. Наближаються до Томиної Балки, а це 20 кілометрів до Херсона. Наразі бої йдуть між Таврійським та Томиною Балкою.

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