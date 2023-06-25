ЗСУ проводять великі наступальні операції одразу на трьох напрямках - розвідка Британії

Українські військові стабільно просуваються на ключових напрямках.
Збройні сили України перегрупували війська останніми днями та проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.
Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії.
Як зазначають у зведенні, українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики наступу на глибоку, добре підготовлену російську оборону.
Українські підрозділи поступово, але стабільно просуваються в тактиці на ключових напрямках.
У Луганській області російські сили доклали значних зусиль для наступу на Серебрянський ліс поблизу Кремінної.
"Ймовірно, це відображає накази російського вищого керівництва переходити в наступ, коли це можливо. Росія досягла невеликих успіхів, але українські сили завадили прориву", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів, також здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Читайте також: