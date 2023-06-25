ЗСУ проводять великі наступальні операції одразу на трьох напрямках - розвідка Британії

Збройні сили України перегрупували війська останніми днями та проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії.

Як зазначають у зведенні, українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики наступу на глибоку, добре підготовлену російську оборону.

Українські підрозділи поступово, але стабільно просуваються в тактиці на ключових напрямках.

У Луганській області російські сили доклали значних зусиль для наступу на Серебрянський ліс поблизу Кремінної.

"Ймовірно, це відображає накази російського вищого керівництва переходити в наступ, коли це можливо. Росія досягла невеликих успіхів, але українські сили завадили прориву", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів, також здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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