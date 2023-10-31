Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ ракетами HIMARS розгромили батальйон "мобіків" із Чувашії – російські пабліки (фото, відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
5017
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ ракетами HIMARS розгромили батальйон "мобіків" із Чувашії – російські пабліки (фото, відео)

ЗСУ розгромили колону "мобіків" із Чувашії

Також з’явилося відео, як ці ж окупанти раділи, співаючи і танцюючи, відправленню до України.

Українські артилеристи вправно HIMARSнули окупантів із батальйону "Атал", до складу якого входили "мобіки" з російської Чувашії.

Відповідні відео з'явилися у російських пабліках.

На кадрах з місця удару видно багато знищеної техніки, що горить. Ймовірно, під удар потрапила ціла колона ворога.

"На цей момент підтвердженої інформації про втрати немає, але... називають цифри до 120 осіб убитими й пораненими, 10 машин згоріли. Уточнюється також, що батальйон "Атал" майже повністю знищений", – йдеться у проросійському пабліку "Сердитая Чувашия".

©

В автоколонні були КАМАЗи та УАЗи.

©
Спалена російська техніка / ©
Спалена російська техніка

В обговоренні зазначають, що колона навіть не встигла рушити, як по ній завдали удару.

©

Тим часом військком Чувашії пригрозив кримінальною відповідальністю за поширення інформації про розгромлений полк мобілізованих, скаржаться у російському пабліку.

Також у Мережі з'явилося відео, як ці ж мобілізовані з Чувашії радісно співають і танцюють перед відправленням на фронт вбивати українців.

ЗСУ знищили колону "мобіків" з Чувашії: понад 100 вбитих окупантів

ЗСУ знищили колону "мобіків" з Чувашії: понад 100 вбитих окупантів

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5017
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація