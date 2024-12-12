ЗСУ ризикують потрапити в оточення: DeepState про ситуацію навколо "Успенівського мішка"

Канал називає таку обстановку результатом бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності ОТУ "Донецьк".

Ситуація навколо "Успенівського мішка" на півдні від Курахового погіршується, підрозділи Сил оборони можуть потрапити в оточення.

Про це пише аналітичний портал DeepState 12 грудня.

Аналітики каналу виділяють декілька ключових місць у "мішку" – Єлизаветівка–Романівка–Веселий Гай–Ганнівка, які перебувають безпосередньо в ньому і куди ворог пробує прорватися безперестану, буквально з усіх боків.

А також Трудове–Успенівка–Дальнє, які відіграють основну роль утримання цього "мішка". Саме з Дальнього і Трудового росіяни лізуть до Успенівки, де закривається "мішок".

"Успенівський мішок" / Фото: Deepstatemap

За інформацією DeepState, росіяни неодноразово фіксувалися в Успенівці та активно намагаються її штурмувати, закріплятися для подальшого просування й оволодіння селом повністю. Сили оборони своєю чергою намагаються зачищати будівлі від ворога, але це вдається зробити не до кінця.

Також канал повідомляє, що ворог має можливість здійснювати маневри між Успенівкою та Ганнівкою, які фактично відрізають угруповання підрозділів Сил оборони в "мішку". Підтвердження, що ворог зміг там закріпитися, немає, тож ділянка на мапі перейшла лише в сіру зону. Українські військові так само ведуть активну стабілізаційну роботу, тож є ймовірність, що ворогові там закріпитися не дадуть.

"Важко зрозуміти сенс утримання "Успенівського мішка", коли ворог продовжує поступово захоплювати Курахове. Нинішня обстановка є результатом бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності ОТУ "Донецьк", – пише DeepState.

Канал попереджає, що ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та оточити підрозділи Сил оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці.

Наступ РФ на Покровськ і Курахове / Фото: Deepstatemap

Командувача ОТУ "Донецьк" Луценка зняли з посади

Також, за інформацією каналу, командувача ОТУ "Донецьк" Луценка зняли з посади. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

"А незабаром усі будуть чути від наступного командувача ОТУ "відійшли на підготовлені позиції", – підсумували на каналі.

Зауважимо, що Луценка раніше неодноразово критикувала нардепка Мар’яна Безугла.

“Луценко досі керує південно-західною частиною Донеччини: Покровськ, Курахове, всі просування росіян аж до меж Дніпропетровської і Запорізької областей. У його угрупованні найбільший хаос: тасують бригади, брешуть, не чують елементарних речей, ігнорують усі попередження, але його однаково тримають на посаді, дали орден і генерала. Що, щоб здати Покровськ? Яке інше пояснення? Просто немає слів", – писала вона 10 грудня.

Раніше повідомлялося, що окупація міста Курахове є ключовою ціллю російських військ.

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