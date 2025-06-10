ЗСУ різко збільшили кількість ударів по штабах РФ: експерт Defense Express назвав причини

ЗСУ нарощують удари по командних пунктах РФ / © Associated Press

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На початку травня Сили оборони України різко збільшили кількість знищених ворожих командних пунктів. Це може вказувати на розширення арсеналу засобів ураження, включаючи балістичні ракети.

Про це у прямому етері Еспресо повідомив військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

«Можна констатувати, що відбуваються дуже цікаві події на полі бою. Сили оборони точно збільшили можливості з ураження російських окупантів. Зокрема, на початку травня відбулося збільшення кількості знищених ворожих командних пунктів. Також сюди можна віднести успішну операцію зі знищення дивізіону комплексу „Іскандер“ у кількості трьох одиниць», — зазначив він.

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За його словами, такі успішні удари стали можливими завдяки отриманню усіх необхідних елементів для їх здійснення, а також інтеграції системи Link для літаків F-16.

«Окрім того, що ми зв’язали всі елементи за допомогою системи Link для літаків F-16», — уточнив Рябих.

Він також припустив, що Збройні сили України могли вже протягом року застосовувати балістичні ракети для ураження цілей на території противника.

«Чимало експертів і аналітиків не могли ідентифікувати засіб ураження, яким було знищено ворожу ціль. Це може свідчити про те, що ЗСУ вже використовували балістичні ракети», — додав експерт.

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Рябих не виключає, що Україна створила власну балістичну систему, яка нині проходить бойові випробування.

«Сили оборони могли отримати нові елементи ураження. Зокрема, власну балістичну систему. Судячи з усього, вона вже проходить реальне випробування в бойових умовах. Можливо, ми говоримо або про початок серійного виготовлення, або тільки про старт цього процесу. Тож українська балістична ракета вже на підході», — пояснив він.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський неодноразово говорив про розробку таких озброєнь. На це також вказують випадки, коли протягом року експерти не могли визначити, яке саме озброєння використано для ураження цілей.

«Це вказує на те, що ці випробування відбувалися в реальних бойових умовах», — підсумував Рябих.

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Раніше повідомлялося, що українські сили вперше випробували першу балістичну ракету власного виробництва. Застосування ракети було успішним.

Ми раніше інформували, що українські балістичні ракети можуть знищити заводи з ремонту стратегічних бомбардувальників РФ, якщо ті будуть розміщені поблизу фронту.