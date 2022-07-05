"Рівняють із землею": Тука розповів, за яким сценарієм росіяни діють в Україні

Збройні сили України, які героїчно протистоять російським окупантам, демонструють нову стратегію: вони концентруються на знищенні запасів палива та снарядів, перетворюючи путінські танки на "мертві трактори".

На сьогодні існує два можливі сценарії взяття населених пунктів: взяти його в блокаду або просто зрівняти із землею. Ракетні обстріли українських міст російськими окупантами свідчать про те, що ворог вважає за краще застосовувати в Україні другий варіант.

Про це заявив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Перший сценарій – повна блокада. Але це дуже тривалий за часом сценарій. А другий сценарій – це, умовно, "Алеппо". Просто фізичне знищення населених пунктів. Це не лише Маріуполь. Це і Волноваха, і Сєвєродонецьк. Наразі Лисичанськ рівняють із землею, і передмістя, і райони Харкова. Очевидно, що Росія діє за таким сценарієм", - сказав він.

За його словами, не допустити, щоб ворог знищив таким чином усю нашу країн, можливо лише збільшенням військової могутності Збройних сил, які будуть здатні завдавати потужних ударів, після яких окупанти не зможуть використовувати існуючі запаси реактивно-артилерійських систем.

"Зверніть увагу: навіть якщо подивитися зведення, можна зробити висновок про те, як останнім часом змінилася тактика артилерійських дуелей між нашими захисниками та російськими орками... Наші припинили полювати за конкретним танком чи конкретною установкою "Град". Вони використовують знищення складів. Адже будь-яка військова техніка, той самий танк, без снарядів та дизпалива – це просто мертвий трактор. РСЗВ "Град" без снарядів та палива перетворюється просто на постамент у якомусь селі, - додав Тука.

На його думку, така тактика значно ефективніша, оскільки кількісно можливості росіян значно перевершують українські можливості.

Нагадаємо, українські військові за добу знищили ще 150 окупантів.

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