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ЗСУ розбили російські колони, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини

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ЗСУ розбили російські колони, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини

Противник зазнає все більших втрат.

Українські військові зупинили колони російських окупантів, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

Про це 6 березня повідомляє пресслужба Генштабу.

Зазначається, що противник, зазнаючи втрат робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.

"Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано", — додали в Генштабі.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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