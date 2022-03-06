ЗСУ розбили російські колони, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини

ЗСУ розбили російські колони, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини

Противник зазнає все більших втрат.

Українські військові зупинили колони російських окупантів, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

Про це 6 березня повідомляє пресслужба Генштабу.

Зазначається, що противник, зазнаючи втрат робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.

"Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано", — додали в Генштабі.