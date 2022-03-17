ЗСУ розбили російських окупантів під Прилуками (фото)

Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею.

Під Прилуками Чернігівської області Збройні сили України розбили російських окупантів та знищили ворожу техніку.

Фото опублікували на сторінці Міністерства оборони України.

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"Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну - підбили. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!" - йдеться під знімками.

Нагадаємо, що російські армійці продовжують системні артилерійські й авіаобстріли Чернігова. У результаті обстрілів міста російськими окупаційними військами минулої доби, 16 березня, загинули 53 людини.

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