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ЗСУ розбили у Чернігівській області війська окупантів – фото

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ЗСУ розбили у Чернігівській області війська окупантів – фото

t.me/chernigivskaODA

ЗСУ запобігли просування армії РФ до столиці.

В суботу, 5 березня, у Чернігівській області підрозділи військ оперативного командування"Північ" розбили сили військ російської армії.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, Збройні сили своїми діями вкотре запобігли  просування російських військ у бік столиці України.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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