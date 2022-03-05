ЗСУ розбили у Чернігівській області війська окупантів – фото

ЗСУ запобігли просування армії РФ до столиці.

В суботу, 5 березня, у Чернігівській області підрозділи військ оперативного командування"Північ" розбили сили військ російської армії.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, Збройні сили своїми діями вкотре запобігли просування російських військ у бік столиці України.