ЗСУ розбили військові машини РФ на Херсонщині, під Ізюмом і на Запорізькому напрямку: Арестович розповів про успіхи на фронті

ЗСУ розбили військові машини РФ на Херсонщині, під Ізюмом і на Запорізькому напрямку: Арестович розповів про успіхи на фронті

Протягом доби 12 травня Збройні сили України "накрили" бойові машини окупантів на декількох напрямках, збивши таким чином невеликі наступи військових РФ.

Зокрема, йдеться про Херсонський, Запорізький та Харківський напрямки.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику та адвокату Марку Фейгіну у четвер, 12 травня.

"Було два дуже хороших попадання наших на Херсонщині, дуже потужне, наші "накрили" декілька десятків бойових машин окупантів. І дуже непогана ситуація протягом доби була під Ізюмом, наші вдарили декілька разів у відповідь, і на Запорізькому напрямку дуже якісно "накрили" в одному місці. Тобто ми отак пройшлися по позиціях росіян в тилу", - сказав він.

За словами Арестовича, ці невеликі перемоги допомогають збивати темп наступу окупантів і не дозволяють розвиватися. "Там (російські війська - ред.) видихаються. Російська армія, на думку Арестовича, не проведе більше стратегічно-наступальних операцій у цій війні.

"Оперативний наступ видихається на Луганському напрямку. Я думаю, що скоро у них залишиться лише тактика та оборона, ми про це раніше говорили", - зазначив радник ОП.

Нагадаємо, Арестович повідомив, що в Росії тривають "грандіозні зміни" у керівництві Генерального штабу. Навіть "керівник вторгненням до України" Валерій Герасимов де-факто вже відсторонений від своїх обов’язків, однак юридично ще обіймає свою посаду.

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