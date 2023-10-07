ЗСУ розбивають вщент окупантів на півдні: Тарнавський повідомив про успіхи

Українські військові просунулися північніше Копанів та Новопрокопівки на Таврійському напрямку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку маємо просування північніше Копанів та Новопрокопівки. Втрати ворога різко зросли. Знищено РСЗВ БМ-27 "Ураган". Протягом минулої доби ворог завдав 14 авіаційних ударів, здійснив 22 бойових зіткнення, окрім того здійснив 782 артобстріли. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1265 вогневих завдань", - написав він.

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За його даними, загальні втрати ворога склали 338 осіб. Знищено 52 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 7 ББМ, 14 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 17 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога.

Раніше Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ. За його словами, погода справді може стати серйозною перепоною на шляху військ, які наступають. Однак українські сили просуваються вперед переважно без техніки, а тому погодні умови не сильно вплинуть на темпи контрнаступу.

Під час візиту до США президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден обговорювали перебіг контрнаступу ЗСУ. У Сполучених Штатах задоволені перебігом українського контрнаступу.

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