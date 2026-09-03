Сили оборони розбили окупантів під Куп’янськом, росіяни втікають: звільнено нові території (відео наступу)

Сили оборони України / © Associated Press

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Військові «Хартії» провели наступальні операції на Куп’янському напрямку Харківської області та звільнили від російських окупантів ще 4 км² української території.

Про це повідомив Telegram-канал 23-го штурмового полку Р.У.Г. у четвер, 3 вересня.

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За інформацією полку, бійці 23-го штурмового полку Роти ударних груп (Р.У.Г.) 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» зачистили нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним.

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Окрім того, на одній із ділянок бійці полку працювали спільно з військовими 35-ї окремої бригади морської піхоти.

«Поки ворог на нашій землі, робота триває», — йдеться у дописі.

Раніше бійці «Хартії» вже звільнили в цьому районі 9,5 квадратного кілометра території. Таким чином, загальна площа звільнених від російських військ земель тут досягла 13,5 квадратного кілометра.

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), армія РФ планує наступ на Лиманському напрямку. За словами речника української бригади, яка діє на Слов’янському напрямку, окупанти накопичують там особовий склад і техніку.

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Також росіяни готують наступальні дії на півдні України. Про це повідомив керівник Українського центру вивчення окупації та колишній чиновник Маріуполя Петро Андрющенко та вказав на ознаки підготовки.

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