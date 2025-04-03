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ТСН у соціальних мережах

Розбита російська бронетехніка / Ілюстративне фото

Розбита російська бронетехніка / Ілюстративне фото / © Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
935
Час на прочитання
1 хв
Розбита російська бронетехніка / Ілюстративне фото

Удар ЗСУ по ворожій бронетехніці на Донеччині: у Генштабі сказали, які втрати окупантів

Ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку. 

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк

ЗСУ розбили окупантів, які проводили штурмові дії у районі населеного пункту Андріївка на Донеччині. Армія РФ зазнала серйозних втрат.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Результат ефективних дій українських воїнів:

  • підтверджені втрати противника у бронетехніці: уражено — 12 одиниць, з них повністю знищено — 7.

  • підтверджені втрати живої сили: 18 осіб знищено, а 7 - поранено.

“Підрахунок втрат ворога триває”, — заінтригували у ГШ ЗСУ.

Нагадаємо, станом на ранок 2 квітня ЗСУ знищили 918 180 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1410 військових.

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