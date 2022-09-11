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ЗСУ розгатили окупантів на півдні України: десятки "двохсотих" і знищена техніка

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ЗСУ розгатили окупантів на півдні України: десятки "двохсотих" і знищена техніка

Фото: Associated Press

Російські загарбники зазнали втрат.

Українські військові знищили 80 росіян, три склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.

В ОК "Південь" повідомили про успіхи наших військових за минулу добу. Їм вдалося виконати 350 вогневих завдань, а також нанести 10 авіаатак.

Втрати ворога склали:

  • 80 окупантів
  • 8 танків
  • 17 одиниць автомобільної та броньованої техніки
  • 1 гаубиця "Мста-Б"
  • 1 безпілотник-розвідник типу "Орлан-10"

Крім того, захисники України знищили 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах.

Раніше стало відомо, що російські окупанти атакували позиції ЗСУ на Донеччині. Українським захисникам вдалося відбити ворожі атаки.

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