ЗСУ розгатили окупантів на півдні України: десятки "двохсотих" і знищена техніка

Українські військові знищили 80 росіян, три склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.

В ОК "Південь" повідомили про успіхи наших військових за минулу добу. Їм вдалося виконати 350 вогневих завдань, а також нанести 10 авіаатак.

Втрати ворога склали:

80 окупантів

8 танків

17 одиниць автомобільної та броньованої техніки

1 гаубиця "Мста-Б"

1 безпілотник-розвідник типу "Орлан-10"

Крім того, захисники України знищили 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах.

Раніше стало відомо, що російські окупанти атакували позиції ЗСУ на Донеччині. Українським захисникам вдалося відбити ворожі атаки.

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