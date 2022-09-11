ЗСУ розгатили окупантів на півдні України: десятки "двохсотих" і знищена техніка

Російські загарбники зазнали втрат.
Українські військові знищили 80 росіян, три склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.
В ОК "Південь" повідомили про успіхи наших військових за минулу добу. Їм вдалося виконати 350 вогневих завдань, а також нанести 10 авіаатак.
Втрати ворога склали:
- 80 окупантів
- 8 танків
- 17 одиниць автомобільної та броньованої техніки
- 1 гаубиця "Мста-Б"
- 1 безпілотник-розвідник типу "Орлан-10"
Крім того, захисники України знищили 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах.
Раніше стало відомо, що російські окупанти атакували позиції ЗСУ на Донеччині. Українським захисникам вдалося відбити ворожі атаки.
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