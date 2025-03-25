ЗСУ розгорнули наступ у Бєлгородській області: що там відбувається

Українські сили просунулися до Демидівки вздовж міжнародного кордону на північному заході Бєлгородської області на тлі триваючих українських атак у цьому районі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що українські війська нещодавно просунулися до Демидівки (на північний захід від міста Бєлгород). Українські сили почали обмежені атаки на північний захід Бєлгородської області 18 березня і протягом останніх шести днів досягли прогресу в напрямку Графівки (на південний схід від Демидівки) і Прилісся (на південь від Демидівки)", – повідомляють в ISW.

24 березня російські воєнкори заявили, що українські війська також нібито почали атаку в напрямку Поповки (на захід від Демидівки).

Російські джерела стверджували, що Росія передислокувала прикордонників, чеченські сили "Ахмата", підрозділи російського Північного угруповання військ і підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) для відповіді на українські атаки на північному заході Білгородської області.

Наразі ISW не дає оцінку намірів України, які стоять за цими атаками.

Зазначимо, що офіційної інформації про наступ в Бєлгородській області Росії немає, на мапах DeepState також не відображується перебіг бойових дій в цьому районі.

Раніше повідомлялося, що у відповідь на спроби російської армії прорвати кордон України на Сумщині підрозділи ЗСУ переносять бойові дії на територію Бєлгородської області РФ.

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