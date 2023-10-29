ЗСУ розгромили колону росіян, які намагалися прорвати оборону біля Красногорівки (відео)

ЗСУ продовжують знищити ворожі війська. Цього разу нашим воїнам вдалося розбити колону росіян, яка намагалася прорвати оборону росіян на Донеччині.

Відповідне відео оприлюднили Сухопутні війська.

На одному з таких відео показано, як російська техніка суне у бік захисників поблизу села Красногорівка.

"Уточнюється, що на відео показана робота артилерії 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", мовиться у повідомленні.

ЗСУ розбили колону росіян біля Красногорівки

Нагадаємо, загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 року по 29 жовтня 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 299 080 осіб. За добу ліквідували 660 загарбників.

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