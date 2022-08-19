ЗСУ розгромили колону російської техніки та окупантів, які рухалася у бік Запоріжжя

Рух опору Маріуполя повідомив українським силам про колону російської техніки, яка рухалася у бік Запоріжжя, завдяки чому її було успішно знищено.

Зазначається, що разом із ворожою технікою за напрямком російського корабля пішли також окупанти.

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на підтверджену інформацію від україньких військових.

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"За оперативним повідомленням від інфоспротиву Маріуполя, стало відомо про рух в бік Запоріжжя однієї з колон російської військової техніки та живої сили, яка несподівано для росіян не доїхала до місця призначена і пішла за російським кораблем. На жаль, не можемо розкрити всіх підробиць, але факт - окуповане місто ефективно чинить спротив, незважаючи на жорстокість режиму!", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, 19 серпня мешканці Запоріжжя повідомили про звуки вибухів у місті. Пізніше в обласній військовій адміністрації прокоментували подію. Там повідомили, що гучні звуки в обласному центрі - це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України.

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