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ЗСУ розгромили підрозділи мотострілецького полку Росії: окупанти покинули район боїв

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ЗСУ розгромили підрозділи мотострілецького полку Росії: окупанти покинули район боїв

Фото: Associated Press

Російські окупанти зазнають втрат у живій силі та техніці у війні з Україною. 

Українські військові розбили підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку держави-терористки. Російське військо довелося вивести з району бойових дій.

Про це повідомили 18 червня у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"У результаті вогневого ураження Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат та виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності", - про це повідомили у штабі.

Зазначається, що за наявною інформацією, протягом минулої доби підрозділи ЗСУ знищили щонайменше 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Крм того, продовжуються підриви складів боєприпасів ворога. Серед російських окупантів збільшуються випадки дезертирства.

Як повідомлялося, розпочалася 115 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосереджують основні зусилля на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу.

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