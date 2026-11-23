ЗСУ атакували «Рубікон С» на Курщині

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Українські бійці вдарили по пункту базування екіпажів БпЛА «Рубикон С» на території Курської області та офіційно заперечили поширену ворогом інформацію про те, що ЗСУ нібито скидали вибухівку з повітря на центральні вулиці населеного пункту Рильська.

Про це повідомляє восьмий корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Сили оборони вгатили по місцю дислокації «Рубикона С» на Курщині

«Росіяни перетворили відділок поліції в центрі Рильська на майстерню дронів і склад боєприпасів. Тепер вони хочуть перекласти відповідальність з себе за вибухи в середмісті», — зазначили десантники.

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За даними розвідників підрозділу, росіяни використали адмінбудівлю правоохоронців у Рильську як технічну базу для елітного формування безпілотників «Рубикон С» — там збирали та лагодили апарати.

Оператори безпілотних комплексів восьмого корпусу влучно атакували об’єкт: під вогонь потрапили як цех із безпілотниками, так і житловий сектор операторів «Рубикона С», а разом із ними — локація, де перебували дронарі ФСБ.

Влучання спровокувало повторну детонацію снарядів і вибухових речовин, які загарбники тримали всередині поліцейської дільниці, знехтувавши базовими нормами обережності.

Таке сусідство небезпечних вантажів із житловими кварталами загрожувало передусім місцевому населенню — і відповідальність за цю небезпеку лежить лише на російській стороні.

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Коли ж у райцентрі пролунали гучні вибухи, місцеві чиновники оперативно змінили риторику, намагаючись списати власну недбалість на дії української армії. Через медіа та соцмережі почали тиражувати вигадку, нібито це українці з повітря засіяли мінами середмістя Рильська.

«Відповідально заявляємо, що це чергова російська брехня. Жодного дистанційного мінування з дронів ми не проводили. Вибухи в центрі Рильська стали наслідком детонації складу боєприпасів у місцевому приміщенні поліції», — наголосили в командуванні 8-го корпусу ДШВ.

ЗСУ провели таємну операцію на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони провели на півночі Харківщини таємну контрнаступальну операцію «Ведмежий капкан», зірвавши плани російської армії оточити близько двох тисяч українських бійців у районі села Різникове.

Щоб стабілізувати критичну ситуацію, на початку вересня головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий перекинув туди підкріплення, головною ударною силою якого став 475-й окремий штурмовий полк «CODE 9.2».

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Операцію планували в умовах інформаційної тиші за участю аналітичного центру «Фаланга», який детально вивчив ворожу логістику. Замість лобових атак українські військові застосували відволікальний маневр танками біля села Вільхуватка, змусивши росіян стягнути туди резерви, які потім знищили масованими ударами дронів.

Після цього основні сили ЗСУ обійшли противника з флангів за підтримки танків, БМП «Бредлі» та важких безпілотників «Вампір», а також дистанційно замінували шляхи підходу ворога на території РФ на глибину до 30 км за допомогою дронів на меш-мережі. За три тижні, до 10 жовтня, українським захисникам вдалося самим замкнути ворога в оточення та відновити втрачені позиції, а зачистка прикордонних сіл ще триває.

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