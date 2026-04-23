ЗСУ розгромили лігво ФСБ в Донецьку: "Мадяр" розкрив ворожі втрати (відео)

Момент удару по базі спецназу ФСБ в окупованому Донецьку / © скриншот з відео

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали нищівного удару по базі спецназу ФСБ Росії в окупованому Донецьку. Внаслідок восьми точних влучань знищено командний пункт та тимчасовий пункт дислокації Управління мобільних дій ФСБ.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр».

Під час ударів СБС 22 квітня по позиціях спецназу ФСБ Росії у Донецьку було знищено командний пункт, який використовувався як база, а також тимчасовий пункт дислокації Управління мобільних дій ФСБ.

УМД ФСБ — це оперативний спецпідрозділ у структурі Служби контррозвідки, який фактично виконує функції спецназу та залучається до окремих операцій і завдань «брудної» війни на тимчасово окупованих і підконтрольних владі територіях Україні.

До його функцій входять контррозвідувальна діяльність, диверсії, проведення спеціальних військових операцій, формування агентурних мереж, виявлення й затримання нелояльних громадян, фізичне усунення опонентів, а також координація проросійських бойовиків.

На території України підрозділ займається вербуванням, розбудовою агентурної мережі та організацією терактів, диверсій і підпалів.

Уранці 22 квітня в межах операції було завдано вісім високоточних ударів із застосуванням FP-2 із бойовою частиною масою 60 — 100 кг.

За оперативною інформацією розвідки, втрати противника сягнули 27 осіб зі складу спецпідрозділу: 12 офіцерів були ліквідовані, ще 15 — поранені.

