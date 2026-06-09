ЗСУ рознесли склади та штаби РФ одразу в кількох регіонах: що відомо

Війна / © Associated Press

Реклама

Упродовж 8 червня та в ніч на 9 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах російських окупаційних військ, знищивши склади боєприпасів, пункти управління та логістичні хаби.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ураження пунктів управління та центрів БПЛА

У Бєлгородській області Росії українські військові уразили склад боєприпасів, розташований у районі населеного пункту Прохоровка. Під ударів зазнали командні структури російської армії.

Реклама

«Уражено пункти управління противника в районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Бєлгородської області та Іскри Курської області Російської Федерації», — повідомили у ЗСУ.

Окремо Сили оборони відпрацювали по пунктах управління безпілотними літальними апаратами росіян. Осередки керування дронами уражені в районах Шевченка Першого на Донеччині, Залізничного в Запорізькій області, а також біля Олешок на Херсонщині.

Удари по логістиці та живої силі противника

За інформацією Генштабу, українські військові також ударили по забезпеченню та солдатах російської армії. У Донецькій області біля Федорівки розбили логістичний хаб, а на Луганщині (біля Михайлівки) та в Запорізькій області (біля Гюнівки) поцілили у склади постачання.

Крім того, під удари потрапили скупчення російських військових на Донеччині (в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок), на Запоріжжі (біля Новогригорівки), а також у Курській області Росії (біля села Іскра).

Реклама

Знищення резервуарів із пальним у Маріуполі

Військове командування також підтвердило результати попередньої операції. За уточненими даними, внаслідок ударів 5 червня 2026 року в районі порту «Маріуполь» на Донеччині знищено вісім та пошкоджено дев’ять російських резервуарів для зберігання пального.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, ЗСУ продовжують завдавати ударів по Чонгарському мосту, який є одним із головних логістичних маршрутів РФ між Кримом та окупованим півднем України. Експерти пояснюють, чому ці атаки можуть суттєво ускладнити постачання російських військ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Україна планує створити ракети з дальністю ураження до 2000 км.

Реклама

До слова, станом на 9 червня 2026 року ЗСУ знищили 1 376 320 солдатів РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1370 військових. Дані уточнюються.

Новини партнерів