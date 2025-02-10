ЗСУ розпочали контратаки, щоб сповільнити наступ РФ: цікаві деталі від Le Figaro

Темпи просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилися. У січні вони захопили близько 320 кв км території. Тоді як в листопаді 2024-го - понад 700 кв км. Хоч Росія продовжує наступ на Донбасі, але о станніми тижнями українські Збройні сили розпочали локалізовані контратаки по всій лінії фронту.

Про це йдеться у матеріалі Le Figaro.

Ситуація на Курщині

Автори статті відзначають новий наступ ЗСУ в Курській області та просування біля міста Суджа, до якого раніше підійшли росіяни.

"Просування українців не є вражаючим, але захоплення двох або навіть трьох невеликих сіл – Колмакова, Черкаської Конопельки і Фанасєєвки покращує становище українців на Курській дузі, що є "вирішальним питанням" в перспективі майбутніх мирних переговорів з росіянами та американцями, за словами президента Володимира Зеленського, який сподівається використовувати це як розмінну монету", - йдеться у матеріалі.

Ситуація біля Торецька

Зазначається, що в умовах "все ще вельми сумнівної гіпотези про закінчення конфлікту найближчими місяцями українці намагаються максимально посилити свої позиції".

"Ціль полягає в тому, щоб виграти час, поставивши перед росіянами тактичні дилеми, щоб вони розділили свої зусилля і не могли проводити атаки в тому темпі, який їм підходить. І ця стратегія спостерігається не лише у Курській області", - наголошує французьке військове джерело в коментарі Le Figaro.

Росіяни контролюють значну частину Торецька на Донеччині. Втім, протягом останніх десяти днів українцям вдалося відновити контратаки на півночі шахтарського міста. Це дозволило перешкодити РФ проголосити про його "звільнення". Незважаючи на те, то російське Міністерство оборони Росії минулого тижня заявило про окупацію Торецька, " але залишаються серйозні сумніви щодо їхнього повного контролю над містом".

Як приклад, Le Figaro навело заяву українського військового 28-ї бригади, яка перебуває на околиці населеного пункту, про те, що "ми все ще там, у цьому районі, вони не зайняли його повністю". Крім того, з мап DeepStat видно, що деякі райони не повністю утримуються росіянами. Що більше, у суботу, 8 лютого, на околицях Торецька українському військовому вдалося з ПЗРК збити російський штурмовик Су-25, падіння якого було знято на відео.

Ситуація біля Покровська

Інша загроза нависає над Покровськом. Це шахтарське місто не лише є центром вугільної промисловості, а й ключовим логістичним центром на Донбасі, що вкрай необхідний для обороноздатності України. Видання пише, що росіянам вдалося взяти під контроль дві дороги, що ведуть до цього хабу, а ще одна перебуває під їхнім вогнем.

"Але вже десять днів наступ росіян на цьому напрямку завмер. Українці здійснили кілька контратак, відновивши опорні пункти в трьох селах Успенівка, Котлине та Піщане. В останньому вони навіть реінвестували, принаймні тимчасово, захоплену росіянами в середині грудня вугільну шахту №3, яку українці підірвали перед відступом", - йдеться у матеріалі.

Le Figaro пише, що н а цьому етапі локалізовані українські контратаки не змінюють ситуацію на полі бою, бо росіяни загалом зберігають ініціативу та все ще просуваються. Зокрема, поблизу міста Часів Яр.

Контратаки ЗСУ

Французьке видання зауважує, що велике запитання щодо українських контратак полягає в їх вартості. Чи є вони стійкими? Україна має втрати у техніці. І хоч окупанти мають значно більші втрати, але Росія має такий запас, який дозволяє їй протриматися довше. Те ж саме стосується і людського рівня: зараз росіян на фронті більше, ніж українців.

"Київ стоїть перед дилемою мобільна чи стійка оборона. Однак у контексті війни на виснаження, в яку перетворився цей конфлікт, "враховуючи стан виснаження України, ці контратаки не є довгостроковою стратегією. Однак у короткостроковій перспективі вони являють собою більш ніж корисний перепочинок для українців і дозволяють Києву зміцнити свою позицію в разі майбутніх мирних переговорів", – наголошує військове джерело Le Figaro.

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що армія РФ готує тривалу наступальну операцію. Зокрема, про це свідчить зниження інтенсивності бойових дій на фронті.

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