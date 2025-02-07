ЗСУ розпочали нову серію механізованих штурмів і просунулися на Курщині – ISW

Сили оборони просунулися до п’яти кілометрів у тилу російських позицій на південний схід від Суджі.

Збройні сили України мають успіхи на Курщині, водночас окупантам вдається просуватись на Донеччині.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська розпочали нову серію механізованих штурмів розміром у батальйон у Курській області та просунулися до п’яти кілометрів за російськими лініями на південний схід від Суджі Курської області 6 лютого.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили просунулися на південний захід від Махновки (на південний схід від Суджі) та на північ і схід від Черкаської Конопельки (на південний схід від Суджі) вздовж трасою 38К-028 Суджа-Обоянь і захопили Колмаков (на північ від Черкаської Конопельки) і Фанасеївку (на південний схід від Черкаської Конопельки).

Нагадаємо, ЗСУ 5 січня 2025 року почали новий наступ у Курській області РФ.

"Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", – без деталей написав очільник ОП Андрій Єрмак у Telegram.

Атаку на кількох напрямках підтвердили в Центрі протидії дезінформації РНБО.

Однак аналітики проєкту Deep State скептичні щодо цих заяв про успіхи ЗСУ на Курщині.

Експерти зазначають, що водночас російська армія здійснює наступ на Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку, а російські медіа "вибудовують відчуття перемоги і приписують собі в рази більші заслуги".

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