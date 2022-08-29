ЗСУ розпочали "промацування" лінії фронту на південному напрямку перед підготовкою контрнаступу - ведучий CNN

За словами Джима Шутто, в Міноборони США вважають, що майбутній контрнаступ включатиме повітряні та наземні операції.

Ведучий CNN Джим Шутто, з посиланням на інформацію Міноборони США, повідомив, що українська армія розпочала "промацування" лінії фронту на південному напрямку перед підготовкою великого контрнаступу.

Про це Шутто повідомив у Twitter.

"Українські сили почали операції з "промацування" на півдні України, щоб підготувати поле бою для серйозного українського контрнаступу, повідомили мені два високопоставлені американські чиновники, поінформовані про розвіддані. США вважають, що майбутній контрнаступ включатиме повітряні та наземні операції", - повідомив він.

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Шутто зазначає, що операції з "промацування" є стандартною військовою практикою перед наступом і включають ударні системи озброєння, командування та управління, склади боєприпасів та інші цілі для підготовки поля бою до запланованого наступу.

"За словами високопоставленого американського чиновника, ці плани з'явилися після того, як війна Росії в Україні пройшла шестимісячну позначку, а оцінки США вказують на те, що Росія змогла розгорнути на передовій менше підрозділів, ніж передбачалося", - написав він у Twitter.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, ЗСУ розпочали контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.

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