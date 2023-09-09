ЗСУ розповіли про свіжовиготовлені в Росії дрони: не такі швидкі та витривалі

Російська армія під час ударів по Одеській області використовувала як іранські безпілотники, так і виготовлені в РФ. Зібрані в Росії Shahed 136/131 не такі швидкі й витривалі, як іранські.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Суспільного".

"Характерним є те, що використовується мішаний спосіб: і іранські, і свіжовиготовлені на Росії дрони. Як спостерігають наші хлопці, ті, що російські, вони трошки недороблені, тому що не такі швидкі, не такі витривалі, не такі "підривчасті". Вочевидь, десь підкрадають і чогось не докладають або не вистачає певних деталей", - розповіла Гуменюк.

Представниця ЗСУ каже, що російська тактика атак на Одещину впродовж декількох ночей не змінюється. Окупанти запускають дрони зі східного узбережжя Азовського моря та з бази пусків в анексованому Криму.

"Вночі виявлення таких цілей ускладнено через те, що фактично мобільно-вогневі групи працюють по звуку та візуалізації. Візуалізувати у темряві дуже важко, а звук дуже характерний. Вони намагаються заглушити цей звук присутністю водної поверхні і спрямовують саме над акваторією моря. Потім, коли вони заходять на удар, виявляються дуже близько, і робота відбувається дуже потужно", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, Наталя Гуменюк розповіла, що окупанти налагоджують в себе виробництво "Шахедів". Американське видання The Washington Post отримало внутрішні документи від зими 2022 до весни 2023 року про співпрацю Москви й Тегерана у виробництві "шахедів".

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