ЗСУ розповіли, скільки населених пунктів за тиждень вдалось звільнити на півдні України

Українські захисники за цей тиждень звільнили 179 населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомили в ОК "Південь".

На правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.

"В звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні. Ворог не припиняє обстрілів позицій наших підрозділів та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку. Також продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів", - йдеться у повідомленні.

Контрнаступ на півдні

ЗСУ влітку повідомили про початок контрнаступу на півдні України. Від того часу ЗСУ взяли під вогневий контроль усі переправи, командні пункти та склади з боєприпасами російських окупантів.

Через постійний натиск ЗСУ Шойгу 9 листопада повідомив про початок відведення військ з правого берега Дніпра. 11 листопада стало відомо про звільнення українського Херсона. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 11 листопада розповів про звільнення усієї Миколаївської області, крім Кінбурна.

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