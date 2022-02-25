ЗСУ розромили російських окупантів поблизу Біловодська: загарбники з поля бою втекли до кордону РФ

ЗСУ розромили російських окупантів поблизу Біловодська: загарбники з поля бою втекли до кордону РФ

Українська армія прорвала позиції найманців Росії.

Сьогодні, 25 лютого, опівдні в районі Біловодська, що на Донеччині, українські воїни дали потужний бій російським окупантам.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом. Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ", - повідомили в ООС.