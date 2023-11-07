ЗСУ розширили контроль над позиціями на лівому березі Херсонщині - ISW

Українські бійці наближаються до берегової лінії Дніпра і все ще утримують свої позиції в частині села Кринки.

Збройні сили України мають успіх на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Нашим бійцям вдалося розширити свій контроль над територією на північ від селища Підстепне, що розташоване приблизно за 17 кілометрів на схід від Херсона.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

За даними російських військових "блогерів" на 6 листопада, українські збройні сили залишалися на своїх позиціях на східному (лівому) березі Херсонської області.

Згідно з твердженнями, пов'язаного з Кремлем військового "блогера", українські сили все ще утримують свої позиції в одній частині Кринок, що розташовані приблизно за 30 кілометрів на схід від Херсона і наближаються до берегової лінії річки Дніпро, незважаючи на зусилля ЗС РФ з відтіснення ЗСУ зі східного берега річки Дніпро.

Інший пов'язаний із Кремлем військовий блогер заявив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Кринок і що підрозділи російського 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія) обстрілюють українські позиції на західному (правому) березі Херсонської області.

Нагадаємо:

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готувалися форсувати Дніпро ще від липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

Аналітики повідомили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі річки на Херсонщині.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала цю інфромацію.

Вона наголосила, що "робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною", і закликала не поспішати, а довіряти військовим.

За останній тиждень активізувалися бої біля берегів Дніпра на півдні України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

"Україна надала більшого пріоритету операціям у цьому секторі, будуючи невеликі плацдарми на східному березі, який вона контролювала від літа. Росія, ймовірно, була напоготові щодо можливих атак через річку, відколи вона відвела свої сили із західного берега 12 місяців тому", – йдеться у повідомленні розвідників.

Напередодні військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що ЗСУ мають три плацдарми для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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