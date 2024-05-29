ЗСУ розширили плацдарм на лівому березі Херсонської області, у "росіян істерика" - місцева журналістка

Збройні сили України розширили плацдарм на лівому березі Херсонської області.

Про це заявила в етері телеканалу "Еспресо" головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич, посилаючись на слова військових.

За її словами, там тривають дуже потужні бої.

"Нещодавно ми робили аналіз по Бериславу. Ті, хто перебувають ближче до лінії Дніпра, повідомляють, що росіяни потужно обстрілюють. Однак ЗСУ насипають окупантам у відповідь по військових цілях. Тому українські військові там точно присутні. Плацдарм вони трохи розширили. Звісно, ніхто не каже до якого ступеня, але у Новій Каховці, Каховці в росіян істерика", - зазначила Вірлич.

Журналістка додала, що на лівобережжі відбуваються постійні ротації російських окупантів.

"Також відбуваються постійні ротації з боку росіян в бік початку лівобережжя - Кринки, Нова Каховка. Скільки б росіяни не хотіли відбити острів Нестрига, один з ключових, у них нічого не вийшло", - сказала вона.

Варто зауважити, що станом на 29 травня українське командування не надавало жодної офіційної інформації про розширення плацдарму.

Нагадаємо, за даними українських аналітиків DeepState, противник просунувся біля Уманського та в Старомайорському.

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