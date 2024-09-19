ЗСУ розширили свій плацдарм і просуваються далі в Курській області: деталі ISW

Українські військові просуваються далі в Курській області РФ. Минулої доби ЗСУ продовжили штурм Глушківського району

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські Сили оборони нещодавно розширили свій плацдарм на Курщині. Геолокаційні кадри від 17 вересня показують, що вони просунулися на схід від Краснооктябрьского (на південний захід від Коренєво)

Напередодні, 18 вересня, російське Міноборони заявило, що війська РФ начебто відбили атаки ЗСУ поблизу Веселого, Медвежого та Нового Путі. Крім того, відомство повідомляло, що українські сили атакували на південний схід від Коренєво в районі Обухівки та Любимівки, а також на північний захід від Суджі в районі Малої Локні.

Геолокаційні кадриза 17 і 18 вересня показують, що війська РФ нещодавно просунулися на схід уздовж двох лісистих районів на південний схід від Коренево та на південь від Обуховки. Також російські "воєнкори" розповідали, що їхня армія просунулася на південь від Дуровки та вздовж траси Коренєво-Шептуховка-Сафонівка (35Н-564), в районі Ольговки та Успенівки.

У Міноборони РФ 18 вересня заявили, що російські війська вели наступальні дії на південний схід від Коренєвого в районі Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно, Любимівки, Толстий Луг та на південний схід від Суджі в районі Плехового. Геолокаційні кадри за 18 вересня показують, що нещодавно війська РФ здійснили механізований штурм українських позицій на південний схід від Коренево.

Речник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Дмитрашківський 18 вересня повідомив AFP, що українські війська "зупинили контрнаступ" РФ у Курській області та стабілізували ситуацію. З його слів, росіяни відбили невизначений населений пункт і увійшли до іншого невизначеного населеного пункту в регіоні після початку російських контратак вночі проти 11 вересня.

"ISW ще не спостерігала, як українські сили повністю зупинили російське просування в Курській області, хоча Дмитрашківський може посилатися на події, які вийшли за межі доступної інформації в межах обмеження збору для цього звіту", - зауважують аналітики.

В ISW додають, що продовжують відстежувати російські контратаки в Курській області, але поки "не спостерігають широкомасштабних бойових дій, які вказують на те, що російські війська розпочали широкомасштабну узгоджену контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський назвав головну мету Курської операції. Зокрема, завдяки прориву на територію РФ вдалося сповільнити просування росіян на Донеччині.

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