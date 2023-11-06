ЗСУ розширюють відбитий у ворога плацдарм на лівому березі Дніпра - ISW

Українські військові форсували Дніпро, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області.

Збройні сили України минулої доби продовжили свою активність на лівому березі Херсонської області та навіть досягли підтверджених успіхів.

Як повідомляють аналітики ISW з посиланням на відео з геолокацією, українські війська незначно просунулися на південно-західному куті ферми з виробництва сонячних панелей поблизу Підстепового.

Водночас інші відео підтверджують, що Сили оборони утримують позиції у будинках у Кринках. Російський військовий блогер також підтвердив, що позиційні бої продовжуються в Кринках і вздовж лінії Піщанівка - Пойма.

Ворог же продовжив лютувати і атакувати правий берег Херсонської області. Південне оперативне командування України заявило, що окупаційні війська завдали дев'ять авіаударів 50 бомбами по населених пунктах минулої доби.

Нагадаємо:

Раніше аналітики повідомили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі річки на Херсонщині.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала цю інфромацію.

Вона наголосила, що "робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною", і закликала не поспішати, а довіряти військовим.

За останній тиждень активізувалися бої біля берегів Дніпра на півдні України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

"Україна надала більшого пріоритету операціям у цьому секторі, будуючи невеликі плацдарми на східному березі, який вона контролювала від літа. Росія, ймовірно, була напоготові щодо можливих атак через річку, відколи вона відвела свої сили із західного берега 12 місяців тому", – йдеться у повідомленні розвідників.

Напередодні військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що ЗСУ мають три плацдарми для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.