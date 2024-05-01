ЗСУ розстріляли колону з артилерії та мінометів: BILD розповіло про невдалий наступ РФ на Красногорівку

ЗСУ знищили колону російської бронетехніки під Красногорівкою.
Окупаційні війська Росії спробували провести наступ на Красногорівку у Донецькій області "танками-черепахами" – план росіян обернувся для них катастрофою.
Про це пише аналітик BILD Юліан Рьопке.
Днями колона російської бронетехніки вийшла з-під Мар'їнки на Красногорівку, щоб доставити підкріплення до міста, де тривають бої.
Першим йшов звичайний танк, за ним чотири обшиті металом "танки-черепахи", на яких ховалася російська піхота. Вони пройшли близько 7 км вздовж залізничних колій.
"ЗСУ розстріляли колону з артилерії та мінометів, зокрема касетними боєприпасами. Лише один танк повернувся назад після висадки десанту", - йдеться у повідомленні.
Рьопке зазначає, що російське угруповання в Красногорівці перебуває зараз у складному становищі, оскільки практично позбавлене постачання.
"Українські військові стверджують, що вибили росіян із одного з районів", - додав він.
Красногорівка розташована за 20 км на захід від окупованого Донецька поблизу села Старомихайлівка. До війни у місті проживало близько 15 тисяч людей.
Нагадаємо, 29 квітня окупанти з артилерії обстріляли місто Красногорівка – є поранені серед цивільних.
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