ЗСУ розстріляли колону з артилерії та мінометів: BILD розповіло про невдалий наступ РФ на Красногорівку

Окупаційні війська Росії спробували провести наступ на Красногорівку у Донецькій області "танками-черепахами" – план росіян обернувся для них катастрофою.

Про це пише аналітик BILD Юліан Рьопке.

Днями колона російської бронетехніки вийшла з-під Мар'їнки на Красногорівку, щоб доставити підкріплення до міста, де тривають бої.

Першим йшов звичайний танк, за ним чотири обшиті металом "танки-черепахи", на яких ховалася російська піхота. Вони пройшли близько 7 км вздовж залізничних колій.

"ЗСУ розстріляли колону з артилерії та мінометів, зокрема касетними боєприпасами. Лише один танк повернувся назад після висадки десанту", - йдеться у повідомленні.

Рьопке зазначає, що російське угруповання в Красногорівці перебуває зараз у складному становищі, оскільки практично позбавлене постачання.

Бої біля Красногорівки / Фото: The Bild

"Українські військові стверджують, що вибили росіян із одного з районів", - додав він.

Красногорівка розташована за 20 км на захід від окупованого Донецька поблизу села Старомихайлівка. До війни у місті проживало близько 15 тисяч людей.

Нагадаємо, 29 квітня окупанти з артилерії обстріляли місто Красногорівка – є поранені серед цивільних.

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