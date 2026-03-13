ЗСУ розвернули вектор фронту, росіян вибивають з територій: що відомо

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

На Дніпропетровщині ЗСУ не просто зупинили просування окупантів, а й успішно розвернули вектор фронту у зворотному напрямку.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Ранок.LIVE.

«Торішня напруга, коли суспільство з тривогою вираховувало кожен кілометр до адміністративних кордонів регіону, остаточно втратила актуальність. У нас контратакувальні дії в Силах оборони тривають і на інших локаціях. Поки що про це детально не повідомляється, тому що бойова робота триває», — сказав він.

Ситуація на фронті — останні новини

У лютому 2026 року українські військові звільнили більше територій, ніж змогла захопити армія Росії, пише американський Інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що це перший великий успіх української армії від 2023 року.

Сили оборони України продовжують повертати під контроль території на Дніпропетровщині. Залишилося «допрацювати» три невеликі населені пункти і ще два — «зачистити», заявив очільник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко.

Військово-політичне керівництво України на початку березня почало звітувати про звільнення територій. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Сorriere Della Sera, опублікованому 3 березня, заявив про понад 460 квадратних кілометрів загалом від початку року, а 8 березня — про «близько 400-435 км» на півдні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 9 березня зазначив, що триває «контрнаступальна операція на Олександрівському напрямку», а площа звільнених територій від її початку становить понад 400 квадратних кілометрів.

Всі деталі про контрнаступ ЗСУ читайте у новині.