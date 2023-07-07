ЗСУ ще можуть звільнити Крим до кінця літа, але є "проблема" – Бен Годжес

ЗСУ вже сьогодні необхідні ракети дальнього радіусу дії та сучасні винищувачі, аби зайти до Криму до осені.

Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що для того, аби ЗСУ звільнили Крим до кінця літа, Україні потрібно вже зараз надати ракети ATACMS і літаки F-16.

Про це він сказав 7 липня в ефірі телемарафону.

"Ви пам'ятаєте, я сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно? Звісно, я кажу про ATACMS і літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, я не маю жодних сумнівів, що Україна звільнить Крим, але це займе більше часу. Це буде повільніше, з більшої кількістю жертв", – сказав Бен Годжес.

Він наголосив, що українські солдати "мають більшу волю до боротьби", їм потрібно лише дати зброю.

"Якби ми надали Україні ATACMS, то російського Чорноморського флоту вже не було б... [Росіянам] довелося б залишити Севастополь. Російські Військово-повітряні сили більше не могли б вилітати з Криму. Це було б дуже важливо – зробити Крим непридатним для російських військ... Я не можу пояснити, чому ми досі цього не зробили", – сказав екскомандувач армії США в Європі.

Нагадаємо, очільник Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що питання передавання Україні західних винищувачів не буде вирішено в короткостроковій перспективі, тож ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу.

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