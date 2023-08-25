ЗСУ, схоже, розширюють прорив російської оборони на півдні — CNN

На південній частині фронту українські захисники мають успіхи. Навіть російські так звані "воєнкори" зізнаються, що ситуація для росіян там плачевна.

З’являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію оборони Росії на частині південного фронту в Запорізькій області та розширюють клин у напрямку стратегічного міста Токмак.

Про це пише видання CNN.

Генштаб ЗСУ повідомив у п’ятницю, що успіхи були досягнуті на двох напрямках – у напрямку села Новопрокопівка та далі на схід у напрямку іншого невеликого населеного пункту Очеретувате.

Раніше цього тижня українці заявили, що взяли під охорону село Роботине. На південь від цього села тривають бої. Після тижнів боїв у Роботині майже не залишилося жодної будівлі. У Генштабі зазначили, що підрозділи "укріплюють позиції, ведуть артилерійський вогонь по виявленим об’єктам противника та ведуть контрбатарейні дії".

Довгоочікуваний контрнаступ України триває вже кілька тижнів, нині найактивніші бої зосереджені на східному та південному фронтах, пише видання. Тепер самі російські військові блогери малюють похмуру картину для московських військ у деяких частинах півдня.

Деякі з цих "воєнкорів" визнають, що Україна використовує авіацію для прикриття піхоти, що наступає, і перекинула додаткові боєприпаси в район Малої Токмачки.

Інші ж наважуються визнати, що "це критичний момент на полі бою", мовляв, російським військам потрібно утримувати свої позиції принаймні ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці фронту та хоч якось змінити ситуацію на полі бою.

У четвер, 24 серпня, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська стягують додаткові сили в район Запоріжжя з південного Херсона через значні втрати серед підрозділів там.

Нагадаємо, у своїй останній оцінці Інститут вивчення війни (ISW) у Вашингтоні заявив, що українські сили "наблизилися до другої лінії оборони Росії в районі Роботиного і ще більше розширили ділянку прориву російських оборонних ліній у цьому районі.

У ISW заявили, що "відсутність у Росії оперативних резервів змусить російське командування провести додаткові передислокації, оскільки українські контрнаступальні операції продовжують погіршувати захист російських сил на кількох ділянках фронту".

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