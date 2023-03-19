ЗСУ штурмували одну із позицій росіян у Запорізькій області – Дмитрашківський

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що українські військові ​​штурмували одну із позицій окупантів у Запорізькій області. Контрнаступальні дії ЗСУ потроху розвиваються на Запорізькому напрямку.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Запорізькому напрямку були не штурмові дії, а була боротьба за більш вигідні позиції. Це не можна назвати навіть серйозним боєзіткненням, але відбувся штурм однієї з російських позицій для того, щоб вирівняти лінію та зайняти більш вигідну позицію. Контрнаступальні дії розвиваються потроху. Ми намагаємось підходити і брати вигідні позиції. Ворог чинить спротив, але надовго його не вистачить. Попри ті окопи, які вони накопали, фортифікаційні споруди – це скоро їм не знадобиться", - зазначив Дмитрашківський.

Нагадаємо, полковник СБУ Роман Костенко наголосив, що прорив ЗСУ на Запорізькому напрямку може почати відлік програшу Росії у війні проти України.

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