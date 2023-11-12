ЗСУ штурмують одразу на кількох напрямках: у Генштабі розповіли детальніше про ситуацію на фронті

Протягом доби 12 листопада на фронті відбулось 61 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація на фронті 12 листопада

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Старикове, Басівка, Запсілля, Миропілля Сумської області; Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Кислівки Харківської області, де наші воїни відбили 8 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області.

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На Лиманському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області, де наші воїни відбили 4 атаки. Противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Сіверська Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка, Рай-Олександрівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Дубово-Василівки, східніше Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Авдіївки та Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 2 атаки. Крім того, противник завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Новоданилівка, Новопавлівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Херсон, Новоберислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Успіхи ЗСУ на фронті 12 листопада

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 складах боєприпасів противника.

У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до збройних сил Російської Федерації. Чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, переховуються, виїжджають до інших населених пунктів. Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю Російської Федерації.

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