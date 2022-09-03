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ЗСУ штурмують позиції окупантів на трьох нарямках: у британській розвідці розповіли, як просувається наступ на Херсонщині

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ЗСУ штурмують позиції окупантів на трьох нарямках: у британській розвідці розповіли, як просувається наступ на Херсонщині

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Починаючи від 29 серпня, українські сили наступають на трьох напрямках тимчасово окупованої росіянами Херсонської області.

За інформацією британської розвідки, одним з елементів звільнення півдня є наступ на захід від річки Дніпро з упором на трьох напрямки в Херсонської області. 

Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Операція має обмежені безпосередні цілі, але українські сили, ймовірно, домоглися певної тактичної раптовості, використовуючи погану логістику ворога, адміністрування та керівництво в російських збройних силах. Через те, що бойові дії також тривають на Донбасі і біля Харкова, командування РФ найближчими днями має вирішити, куди направити сили оперативного резерву, які вони можуть створити. На цьому етапі для керівництва російської армії це рішення є ключовим", сказано у зведенні.

Нагадаємо, за даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ за 3 вересня, російські окупанти активізувалися одразу на чотирьох напрямках, але ЗСУ відбили атаки ворог. Армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3468
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