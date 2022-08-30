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ЗСУ штурмують позиції окупантів: ситуацію на фронтах України зобразили на свіжій мапі бойових дій

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ЗСУ штурмують позиції окупантів: ситуацію на фронтах України зобразили на свіжій мапі бойових дій

Фото: ТСН.ua

Українські військові штурмують позиції російських загарбників у Херсонській області одразу на трьох напрямках. Водночас ворог намагається атакувати на сході держави.

Так, окупанти атакують у районі Харківської, Луганської та Донецької областей.

Про це свідчить мапа бойових дій, опублікована 30 серпня британським Міноборони.

Так, згідно з викладеними даними, ЗСУ продовжують свій наступ на Херсон одразу на трьох напрямках – у районі Миколаївської області і з боку Дніпропетровської області.

Водночас на мапі не позначені населені пункти, які могли б бути звільнені українськими військовими.

Водночас російська армія намагається прорвати українську оборону на сході. Ворожі атаки фіксуються у районі Харківщини, Луганщини та Донеччини.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Сергія Грабського, російські окупанти вже не мають потенціалу для подальшого наступу на Україну. Проте у наступні кілька місяців триватимуть активні бойові дії. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
10к
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