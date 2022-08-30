ЗСУ штурмують позиції окупантів: ситуацію на фронтах України зобразили на свіжій мапі бойових дій

Українські військові штурмують позиції російських загарбників у Херсонській області одразу на трьох напрямках. Водночас ворог намагається атакувати на сході держави.

Так, окупанти атакують у районі Харківської, Луганської та Донецької областей.

Про це свідчить мапа бойових дій, опублікована 30 серпня британським Міноборони.

Так, згідно з викладеними даними, ЗСУ продовжують свій наступ на Херсон одразу на трьох напрямках – у районі Миколаївської області і з боку Дніпропетровської області.

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Водночас на мапі не позначені населені пункти, які могли б бути звільнені українськими військовими.

Водночас російська армія намагається прорвати українську оборону на сході. Ворожі атаки фіксуються у районі Харківщини, Луганщини та Донеччини.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IvAStY01Bp



#StandWithUkraine pic.twitter.com/b02nUcXrsB — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 30, 2022

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Сергія Грабського, російські окупанти вже не мають потенціалу для подальшого наступу на Україну. Проте у наступні кілька місяців триватимуть активні бойові дії.

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