ЗСУ сильно прорідили ряди окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу

Росіяни втратили ще 20 танків.
Станом на 23 листопада 2023 року ЗСУ знищили 321800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1130 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько / about 321800 (+1130) осіб,
- танків - 5466 (+20) од.,
- бойових броньованих машин - 10224 (+36) од.,
- артилерійських систем - 7802 (+33) од.,
- РСЗВ - 902 (+3) од.,
- засобів ППО - 591 (+2) од.,
- літаків - 323 (+0) од.,
- гелікоптерів - 324 (+0) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 5799 (+15) од.,
- крилатих ракет - 1564 (+0) од.,
- кораблів / катерів - 22 (+0) од.,
- підводних човнів - 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10198 (+39) од.,
- спеціальної техніки - 1107 (+2) од.
Нагадаємо, розпочалася 638-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. ЗСУ продовжують наступ, росіяни надалі намагаються оточити Авдіївку. Втім, ворог зазнає втрат. Протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнень.
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