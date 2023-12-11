ЗСУ скаржаться на малу кількість снарядів і не можливість "працювати" по окупантах

Одна із бригад українських військових припинила обстрілювати невеликі кількості російських окупантів через брак снарядів.

Про це повідомив сержант Тарас з позивним "Фізрук", пише Yahoo.

За словами військового, влітку у нього та побратимів із 47-ї механізованої бригади було “в десять разів більше боєприпасів”. Наразі ситуація змінилася, через що обстрілювати невелику кількість загарбників РФ немає можливості.

"Коли це два-три солдати, я більше не стріляю. Тільки коли буде критична ситуація, скажімо, десять окупантів близько до нашої піхоти, ми будемо працювати", - наголосив "Фізрук".

Він додав, що відсутність снарядів ускладнила контроль його підрозділу над північним флангом Авдіївки на сході України та їх здатність стріляти по російських військах.

"Американські снаряди надходять партіями майже однакової ваги, що полегшує коригування вогню, і дуже мало осічок. Зараз у нас є снаряди з усього світу з різними якостями, і ми отримуємо лише 15 на три дні. Минулого тижня ми отримали партію, повну нерозірваних", - розповів боєць.

"Ми повинні контролювати наш сектор з відстані 4 км, щоб ми могли вбивати кілька сотень російських солдатів, перш ніж вони дістануться до нашої піхоти. Але без боєприпасів ми не можемо”, - підкреслив військовий.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили острів на лівому березі Дніпра.

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