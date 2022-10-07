ЗСУ скаржаться на роботу Starlink на передовій, і це ускладнює звільнення територій – FT

Багато перебоїв у роботі Starlink були зафіксовані під час прориву українськими військовими лінії фронту на окуповану територію.

У пристроях зв'язку Starlink на лінії фронту відбуваються перебої в роботі, повідомляють українські військові. Це ускладнює роботу ЗСУ з деокупації територій.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела серед урядовців та військових в Україні, а також на західних чиновників.

Автори статті зазначають, що тисячі виготовлених компанією Ілона Маска SpaceX терміналів Starlink були закуплені американським урядом та профінансовані краудфандингом задля допомоги ЗСУ керувати дронами, отримувати важливі розвіддані та спілкуватися в районах, де немає інших захищених мереж, а також забезпечувати Інтернет для українців.

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Проте в роботі Starlink на фронті були перебої, і деякі з них призвели до "катастрофічної" втрати зв'язку останніми тижнями. Про це розповів високопосадовець з українського уряду. Багато таких перебоїв були зафіксовані під час прориву українськими військовими лінії фронту на окуповану територію. А деякі проблеми фіксувалися під час боїв.

Зазначається, що найгострішими такі випадки були на півдні – у Херсонській і Запорізькій областях. Але проблеми в роботі Starlink виникали також вздовж лінії фронту на сході – у Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Ще один український чиновник повідомив, що перебої зв'язку Starlink були дуже поширені та призвели до панічних дзвінків українських бійців на гарячі лінії.

Обоє чиновників з України сказали, що проблеми зі зв’язком виникли, коли ЗСУ звільнили певну територію від російських військ і перейшли лінію фронту.

Проблема могла виникнути через те, що SpaceX намагається запобігти нецільовому використанню Starlink російськими силами. Таку думку висловив Роман Сініцин – координатор благодійного фонду Сергія Притули, що передає системи Starlink ЗСУ. Сініцин пояснив, що відключення зв’язку відбувається в районах, звільнення яких "ще не стало надбанням громадськості".

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Окрім того, про припинення роботи Starlink під час боїв повідомили троє українських бійців, які працюють на передовій.

Водночас цього тижня два інші українські військові джерела розповіли, що їхні системи Starlink функціонують на деокупованій території на схід від Ізюма та на півдні Херсонщини.

Два західні чиновники повідомили виданню, що знають про перебої в роботі Starlink, проте відмовилися від подальших коментарів.

Робота Starlink в Україні

Перші станції Starlink надійшли до України 28 лютого 2022 року. Спершу їх почали використовувати ЗСУ, а згодом – медзаклади. Так, у березні медзакладам України було передано 590 станцій Starlink.

У квітні Міністерство цифрової трансформації повідомляло, що після перемоги у війні планує спільно з Ілоном Маском побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink.

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