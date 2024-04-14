ЗСУ скидають з дронів давньоримську зброю, щоб зупиняти російські вантажівки – Forbes

Росіяни зіткнулися з новою загрозою на лінії фронту: металеві перешкоди, що скидаються з українських дронів, так званими кальтропи.

Про це пише Forbes.

У виданні зазначають, що це геніальне нове використання дуже старої зброї, яка створює проблеми для і без того надто розтягнутого ланцюга постачання Росії на фронт. Перешкоди зупиняють ворожі транспортні засоби, щоб по них могли влучити дрони.

Безпілотники FPV-камікадзе регулярно вражають російські транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення, які перевозять постачання для окупантів на передовій. Однак тепер російським водіям доводиться дивитися не тільки вгору, а й униз.

"Українські дрони усіяли дороги чотирикутною металевою зброєю, влаштованою так, що в який би бік вони не падали, одна точка завжди спрямована вгору. Назва "кальтроп" походить від латинського слова "ловець п'ят"... Кальтропи можна датувати щонайменше 313 роком до нашої ери, коли армія Олександра Македонського використовувала їх проти перської кавалерії", – йдеться у статті.

Римські кальтропи були зазубрені, щоб вістря встромлялося в копито коня і його було важко видалити. Кальтропи в різних формах використовувалися протягом усієї стародавньої та середньовічної епохи, і все ще використовувалися у вісімнадцятому столітті.

Кальтропи отримали нове дихання під час Другої світової війни – вони використовувалися рухом опору в Європі як спосіб пошкодження автомобільних шин. Вони були простішими і надійнішими за вибухівку, і їх можна було розкидати по дорогах, щоб зупинити німецькі машини.

Хоча від початку повномасштабного вторгнення українці масово виготовляли кальтропи, це були більші версії, які здебільшого встановлювали вручну. Однак нещодавно в соцмережах з'явилися відео, в яких росіяни скаржилися, що ЗСУ буквально засипають такими шипами прифронтові дороги.

"Вони (українці – Ред.) не тільки скидають міни з безпілотників, а й буквально закривають шипами небезпечні ділянки прифронтових доріг. З міркувань безпеки нам доводиться буквально "пролітати" через ці території і їхати на максимально можливій швидкості. А уявіть, що відбувається з автомобілем, коли шипи відразу проколюють два (чи більше) колеса", – скаржився один із так званих Z-воєнкорів.

За словами пропагандиста, щойно російська машина зупиняється, відразу з’являється український "птах" і скидає бомби.

Російські окупанти розповідають, що українці також використовували дрони для скидання протитанкових мін. Але вони важчі, їх важче дістати, і вони можуть працювати ненадійно. Водночас кальтропи являють собою простий і недорогий спосіб зупинити вантажівку чи інший транспортний засіб, так що її можна добити дроном.

Українських операторів дронів видання називає світовими лідерами в управлінні безпілотниками.

"Тактика скидання кальтропів із дронів, безсумнівно, надихне на створення безлічі інших нових методів. Дрони вже можуть встановлювати міни, наземні датчики і навіть невеликих роботів. Єдиним обмеженням є уява користувачів", – підсумовує Forbes.

Раніше у Forbes написали, що запас танків і бойових машин у Росії є лише до середини 2025 року.

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