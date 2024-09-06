ЗСУ скорочує військо росіян: Генштаб повідомив про нові втрати ворога

ЗСУ знищують ворога на полі бою.

Втрати російських окупантів уже становлять 622 720 осіб. За добу ЗСУ ліквідували ще понад 1170 росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 622 720 (+1170) осіб

танків ‒ 8631 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 16878 (+9)

артилерійських систем – 17745 (+20)

РСЗВ – 1178 (+1)

засоби ППО ‒ 941 (+1)

літаків – 368

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74)

крилаті ракети ‒ 2587

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72)

спеціальна техніка ‒ 3037 (+13)

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що у серпні Сили оборони України знищили 36 810 окупантів, 6 383 одиниці озброєння та військової техніки.