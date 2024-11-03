ЗСУ скорочує військо росіян: Генштаб повідомив про нові втрати ворога

Окупанти зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 3 листопада склали 699 090 осіб. Протягом минулої доби знешкоджено ще 1410 загарбників
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом за час повномасштабної війни знищено:
- особового складу ‒ близько 699090 (+1410) осіб
- танків - 9182 (+12)
- бойових броньованих машин - 18523 (+36)
- артилерійських систем - 20086 (+10)
- РСЗВ - 1244
- засобів ППО - 994
- літаків - 369
- гелікоптерів - 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18187 (+70)
- крилатих ракет - 2629 (+1)
- кораблів та катерів - 28
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 28160 (+46)
- спеціальної техніки - 3584 (+1)
Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.
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