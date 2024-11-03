Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ скорочує військо росіян: Генштаб повідомив про нові втрати ворога

ЗСУ скорочує військо росіян: Генштаб повідомив про нові втрати ворога

Російський окупант / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 3 листопада склали 699 090 осіб. Протягом минулої доби знешкоджено ще 1410 загарбників

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • особового складу ‒ близько 699090 (+1410) осіб
  • танків - 9182 (+12) 
  • бойових броньованих машин - 18523 (+36) 
  • артилерійських систем - 20086 (+10) 
  • РСЗВ - 1244 
  • засобів ППО - 994 
  • літаків - 369
  • гелікоптерів - 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18187 (+70)
  • крилатих ракет - 2629 (+1)
  • кораблів та катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28160 (+46) 
  • спеціальної техніки - 3584 (+1)

Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація